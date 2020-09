Dragićeve uspehe pozno v noč spremlja zavidljivo število slovenskih estradnikov

Po tem, ko se je Goran Dragić s svojo ekipo Miami Heat uvrstil v veliki finale NBA, so na njegovih družbenih omrežjih deževale čestitke z vseh strani Slovenije. Doma v Sloveniji zanj pesti stiskajo tudi estradniki, po odzivih sodeč, pa jih ni malo. Marsikateri estradnik te dni ne spi in se naokoli sprehaja s podočnjaki. Kdo vse pa ima za to utemeljen razlog?