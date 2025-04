Drago Mislej Mef in Zmelkoow želijo obrniti svet na bolje

"Zaenkrat smo v polnem teku, oddelali smo že dve revoluciji zelo uspešno, danes je tretja in mislim, da bomo danes dosegli vrhunec," je povedal pevec skupine Zmelkoow Goga Sedmak. "Če danes ne zmagamo, nehamo," je dejal glasbenik Drago Mislej Mef. "Oziroma ne, da nehamo, mogoče se ne bomo šli več revolucije 1.0, 2.0, 3.0, ampak se bomo šli Dalmatinsko jokanje 1.1," je dodal Sedmak.

Zmagati je treba proti številnim stvarem in ljudem ... "Proti egoizmu, zlobi, pohlepu in grdim ljudem," je dejal Sedmak, Mef pa je dodal: "In proti hladnim picam," na kar ga je Sedmak opomnil: "in toplemu pivu!"

Glasbeniki o mladih in prihajajočih generacijah nimajo najboljšega mnenja. Po njihovem mnenju obstaja vse več egoizma in vse manj empatije. "To pelje v definitiven propad, ampak zato smo mi tukaj, kot revolucionarji izkušeni, mi smo dali čez padce in vzpone, in vemo, da je treba pravočasno preusmeriti te trende, in če nam dobro prisluhnejo, mislim, da znamo obrniti svet na bolje," je dejal Goga Sedmak.