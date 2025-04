Ljubljanski Drama in Opera združili moči v Operi za tri groše

Občinstvo je bilo nad predstavo navdušeno, igralska zasedba pa je požela dolg aplavz. "Dobro so gledali. Danes je bila zelo dobra publika. Sicer pa močno variira. Enkrat so med predstavo mirni, pa so ob koncu divji, danes pa so bili zelo odzivni," je dejal igralec Jurij Zrnec.

"Tukaj smo se lepo zlili. Nismo imeli nobenih težav. Mi smo se veliko naučili, oni so se veliko naučili, tako da je bilo lepo sožitje. Smo vsi žalostni, da se to končuje. Imeli smo se zelo lepo," je dejala igralka Mina Švajger.

Zrnec je v šaljivem tonu dodal, da so igralci drame stilistično bolj 'jazz', predstavniki opere pa bolj 'klasika'. Zamisel opere je bila, da ne bi peli zgolj pevci, temveč tudi igralci. "Besedilo je kritika družbe, časa, odnosov in sistema. To, kar je Bertolt Brecht tedaj pisal, se danes zelo lepo odraža. Malo jasnovidno," je še sklenil Zrnec.