Dražba katrce, ki je že postala najdražja v zgodovini, se zaključuje

Nekdanji predsednik države Borut Pahor na dražbi prodaja svojo legendarno katrco, danes ob 12. uri pa se dražba zaključi, ob 17. uri pa bo objavil, kdo je ponudil največ zanjo in tako postal njen novi lastnik. Trenutni znesek je že rekorden. Pahor je namreč včeraj na Instagramu objavil, da zadnja najvišja ponudba znaša kar 51.234,56 evra. S tem je postal Pahorjev Renault 4 najdražji v zgodovini, kar je odlična novica za otroke, ki se borijo z rakom, saj gre ves izkupiček od prodaje društvu Junaki 3. nadstropja in Inštitutu Zlata pentljica, kjer prav danes obeležujejo mednarodni dan boja proti otroškemu raku.

"V Londonu sem, a v mislih pri katri in malih junakih. Še 19 ur. Potem bo veliko veselja. Jutri ob 12. uri bo konec dražbe, ob 17. uri bo uradna objava najvišje ponudbe. Komaj čakam," je zapisal pod objavo zadnjega zneska. In kdo je za katrco ponudil toliko? Podjetje Autobroker, ki se ukvarja z uvozom avtomobila po naročilu.

So pa v stik s Pahorjem stopili tudi tisti, ki si nakupa katrce ne morejo privoščiti, bi pa radi prispevali sredstva za društvo. Zato Pahor razmišlja, da bi ustanovili Katrin sklad, v katerega bi lahko prispevali tudi tisti, ki ne morejo več tekmovati zaradi visoke cene. Denar bi bil namenjen otrokom in mladoletnikom, ki so preboleli ali še prebolevajo raka, in sicer za njihove štipendije.

Pahor je svoj avto Renault 4 GTL dal na dražbo 1. februarja letos. Katrca je letnik 1991, proizvedena v Novem mestu. Tam se je proizvodnja katrc zaključila leta 1994, zadnji izdelan primer pa je shranjen v Tehničnem muzeju Bistra. Avto ima status starodobnika, njen lastnik pa zagotavlja, da je avto tehnično brezhiben in dobro ohranjen.