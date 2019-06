Drugo obletnico slavila v hotelu, kjer so spali hollywoodski zvezdniki

''Pred kratkim so v Rovinju snemali drugi del akcijske komedije Krij mi hrbet, v katerem so zaigrali Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds inSalma Hayek. Igralci so v času snemanja bivali v hotelu Grand Park Hotel, zato sva še midva želela za trenutek uživati v razkošju, ki so ga bili deležni oni. Ko gledaš reportaže medijev, ko poročajo o snemanju, te vsekakor zagrabi nekakšna radovednost, kako je videti tam. Hotel nama je všeč, ampak najbolj pomembno je to, da sva skupaj,'' je za 24ur.com povedal Tilen, ki bo avgusta dopolnil 23 let. Za obletnico mu je čestital tudi njegov oče: ''Oče me je poklical po telefonu in mi med drugim rekel, da če zdrživa dve leti, potem se vidi, da sva za skupaj. Nasmejal sem se mu in se mu zahvalil za čestitke.''