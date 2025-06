Druženje kot včasih: vplivneža ustvarila novo detektivsko družabno igro

Včasih so družabne igre pomenile čas, ki smo ga preživeli v družbi svojih najbližjih, danes pa so pametni telefoni poskrbeli, da se družimo na daljavo, preko zaslonov. Prav zato sta vplivneža Zala Zagoričnik in Domen Hofman ustvarila detektivsko igro, ki spodbuja druženje. "Ker preživljamo vse več časa pred ekrani in vedno manj iz oči v oči, se mi zdi vredno, da se s prijatelji dobimo v živo in skupaj preživimo par uric," je povedal Domen.

Kot pojasni Zala, v tujini takšne igre že obstajajo, pri nas pa še ne. "Ugotovila sva, da je zelo težko igrati detektivske igre, kjer se moraš veliko sporazumevati in sodelovati s soigralci, če niso v slovenščini," je dejala.

Zala je magistrica arhitekture, zato je igro postavila grafično, medtem ko je imel Domen več besede pri zgodbi. Igra vsebuje 40 dokazov, potrudila pa sta se, da bi bilo vse čim bolj realistično. "Začne se tako, da odpreš detektivski kovček, v katerem te čaka mapica z napisom 'Smrt na fantovščini'. Že to ti pove, da se bo zgodba odvijala na fantovščini. Ugotoviti moraš, kdo je zagrešil umor mladeniča," je pojasnila Zala. Po Domnovih besedah je posebnost igre ta, da ni pravil, tekmovalci pa namesto tekmovanja eden proti drugemu sodelujejo med seboj.