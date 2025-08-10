Družina Bagola uživa na počitnicah v Grčiji

Zakonca Iva in Aljoša Bagola s hčerko Sofio in njihovim kosmatincem tudi letos uživata na počitnicah v Grčiji. Nekdanji kreativni direktor, ki se v zadnjih letih uveljavlja kot pisatelj, je pred leti začel trenirati eno od borilnih veščin, športno aktiven pa je tudi med dopustom, kjer jadra na deski.

Iva in Aljoša Bagola v teh dneh uživata na počitnicah v Grčiji, od koder sta na družbenih omrežjih delila več objav, na njih pa svojim sledilcem pokazala, kako družina aktivno preživlja proste dneve. Zakonca pa nista navdušila le s čudovitimi fotografijami in izklesanima postavama, predvsem Aljoša se aktivno ukvarja tudi z vodnimi športi.

"Pozdravi iz Grčije," je z besedno igro v angleščini v objavi zapisal Bagola, na fotografijah, ki jih je dodal, pa pozira v družbi žene, v jadro deske na vodi lovi veter, pokazal je tudi čudovito okolico in delil portret s hčerko Sofio.