Domača scena

Družina Bagola uživa na počitnicah v Grčiji

Grčija, 10. 08. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Zakonca Iva in Aljoša Bagola s hčerko Sofio in njihovim kosmatincem tudi letos uživata na počitnicah v Grčiji. Nekdanji kreativni direktor, ki se v zadnjih letih uveljavlja kot pisatelj, je pred leti začel trenirati eno od borilnih veščin, športno aktiven pa je tudi med dopustom, kjer jadra na deski.

Iva in Aljoša Bagola v teh dneh uživata na počitnicah v Grčiji, od koder sta na družbenih omrežjih delila več objav, na njih pa svojim sledilcem pokazala, kako družina aktivno preživlja proste dneve. Zakonca pa nista navdušila le s čudovitimi fotografijami in izklesanima postavama, predvsem Aljoša se aktivno ukvarja tudi z vodnimi športi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pozdravi iz Grčije," je z besedno igro v angleščini v objavi zapisal Bagola, na fotografijah, ki jih je dodal, pa pozira v družbi žene, v jadro deske na vodi lovi veter, pokazal je tudi čudovito okolico in delil portret s hčerko Sofio.

Preberi še Iva Krajnc Bagola pokazala svojo izklesano postavo

Dopustniške fotografije je na svojem profilu delila tudi igralka, ki na njih pozira v rdečem bikiniju, ob njih pa pripisala: "Povzpni se kot popotnik, ne kot povzpetnik. Oprezaj, a se ne naprezaj preveč. Opazuj (se), ljubi, živi."

aljoša bagola iva bagola počitnice grčija hči sofia fotografije
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
10. 08. 2025 15.12
Par dni nazaj je na TV, spet mlatil prazno slamo glede Šeška, mislim da tudi sam ne ve kje je!
ODGOVORI
0 0
