Družina Bagola uživa na počitnicah v Grčiji

Iva in Aljoša Bagola v teh dneh uživata na počitnicah v Grčiji, od koder sta na družbenih omrežjih delila več objav, na njih pa svojim sledilcem pokazala, kako družina aktivno preživlja proste dneve. Zakonca pa nista navdušila le s čudovitimi fotografijami in izklesanima postavama, predvsem Aljoša se aktivno ukvarja tudi z vodnimi športi.
"Pozdravi iz Grčije," je z besedno igro v angleščini v objavi zapisal Bagola, na fotografijah, ki jih je dodal, pa pozira v družbi žene, v jadro deske na vodi lovi veter, pokazal je tudi čudovito okolico in delil portret s hčerko Sofio.
Dopustniške fotografije je na svojem profilu delila tudi igralka, ki na njih pozira v rdečem bikiniju, ob njih pa pripisala: "Povzpni se kot popotnik, ne kot povzpetnik. Oprezaj, a se ne naprezaj preveč. Opazuj (se), ljubi, živi."
