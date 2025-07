Družina Klemna Prepeliča praznuje: 'Prišlo je tvoje čarobno leto'

Klemen Prepelič je že sedem let oče. Naš košarkar je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delil nekaj družinskih fotografij in fotografij sina, ob njih pa starejšemu od dveh otrok zaželel vse najboljše za rojstni dan. Teo , kakor je ime dečku, velja za očetovega največjega oboževalca, tudi sam pa je velik ljubitelj športa, je že pred dvema letoma za ekipo oddaje Svet na Kanalu A razkrila družina.

"Prišlo je tvoje čarobno leto. Vse najboljše za 7. rojstni dan, naš velik fant! Ostani še naprej zdrav, srečen, zabaven, prikupen, nadležen in deloven deček! Tvoj Dada te ima rad," je ob fotografijah pripisal Klemen, njegovi sledilci pa so se odzvali med komentarji in prav tako čestitali sedemletniku.