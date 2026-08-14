Družina Kopitar na dopustu v Mehiki: Cabo nikoli ne razočara

Anže Kopitar in njegova družina se kmalu vračajo v Slovenijo, še preden se bodo vrnili v domovino, pa so si privoščili še nekaj dopustniških dni. Ines Kopitar je oboževalce razveselila s fotografijami njihovih počitnic v Mehiki, iz katerih je razvidno, da se je družina na dopustu zelo zabavala ob številnih vodnih aktivnostih in v družbi prijateljev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Z objavo na družbenih omrežjih je razkrila, zakaj je bil letošnji izlet še toliko bolj poseben. "Cabo nikoli ne razočara. Las Ventanas al Paraíso je že dolgo ena naših najljubših destinacij, tokratni izlet pa je bil še posebej čudovit, saj smo rojstne dneve praznovali v družbi nam najljubših ljudi," je zapisala na Instagramu in dodala, da so uživali prav vsi družinski člani: "Otroci so neizmerno uživali, odrasli pa smo plesali do onemoglosti, se ogromno smejali in ustvarili čudovite spomine."