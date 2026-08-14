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Družina Kopitar na dopustu v Mehiki: Cabo nikoli ne razočara

San José del Cabo, 14. 08. 2026 17.26 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
anže kopitar in ines kopitar

Zadnje dni pred začetkom novega šolskega leta in vrnitvijo v Slovenijo se je družina Kopitar odpravila na dopust v Mehiko. Nekaj utrinkov njihovih družinskih počitniških trenutkov je na družbenih omrežjih delila kar Ines Kopitar. Kot je zapisala, je bilo tokratno potovanje drugačno tudi zaradi praznovanja rojstnih dni, bilo pa je znova nepozabno.

Anže Kopitar in njegova družina se kmalu vračajo v Slovenijo, še preden se bodo vrnili v domovino, pa so si privoščili še nekaj dopustniških dni. Ines Kopitar je oboževalce razveselila s fotografijami njihovih počitnic v Mehiki, iz katerih je razvidno, da se je družina na dopustu zelo zabavala ob številnih vodnih aktivnostih in v družbi prijateljev.

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Z objavo na družbenih omrežjih je razkrila, zakaj je bil letošnji izlet še toliko bolj poseben. "Cabo nikoli ne razočara. Las Ventanas al Paraíso je že dolgo ena naših najljubših destinacij, tokratni izlet pa je bil še posebej čudovit, saj smo rojstne dneve praznovali v družbi nam najljubših ljudi," je zapisala na Instagramu in dodala, da so uživali prav vsi družinski člani: "Otroci so neizmerno uživali, odrasli pa smo plesali do onemoglosti, se ogromno smejali in ustvarili čudovite spomine."

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Za konec je Ines zapisala še, da so s potovanjem v svojo zbirko dodali še en nepozaben izlet s prijatelji in družino, preden se vrnejo nazaj v domovino. Družina se po zaključku kariere enega najboljših slovenskih hokejistov namreč vrača v Slovenijo, kjer bodo zaživeli novo in predvsem drugačno družinsko življenje.

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