Družina Kopitar praznovala rojstni dan psička: Vse najboljše, Gustl!

Pri družini Kopitar je bilo zadnje dni veselo. Pa ne le zaradi prihajajočih praznikov in božičnih okraskov na vsakem koraku, temveč zato, ker so praznovali prav poseben rojstni dan. 12 let je dopolnil njihov hišni ljubljenček, ki sliši na ime Gustl, otroka in žena našega hokejskega asa Anžeta Kopitarja pa so mu ob tem pripravili prav posebno praznovanje.