Družina Nuše Derende se je povečala: Dobrodošla, Bella!

Nuša Derenda se te dni mudi na zasluženem dopustu, družbo pa ji tokrat dela tudi nova družinska članica Bella. Pevka nam je zaupala, da so se za pasjo kosmatinko odločili po tragični izgubi psičke Vivi.

"Naša 'nova' sreča. Dobrodošla, Bella! Imamo hiško, posteljico, blazinico, ampak ona najraje spi med obutvijo," je glasbenica pripisala galeriji fotografij z novo ljubljenko.

Dvomesečna Bella se je družini pridružila pred parimi tedni, po kratkem spoznavanju domačega okolja pa so se skupaj že odpravili na Jadransko morje. Derenda pravi, da se je živahna psička pasme Coton de Tulear že privadila na družino, spoznala pa se je tudi s sinovimi mačkami, s katerimi se dobro razume.