Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Družina Nuše Derende se je povečala: Dobrodošla, Bella!

Ljubljana, 12. 08. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
19

Nuša Derenda s svojim možem Frenkom trenutno dopustuje na majhnem otočku sredi Dalmacije, družbo pa jima tokrat dela tudi nova družinska članica. Pevka se je namreč pred tremi tedni razveselila prihoda majhne psičke Belle, na katero so se hitro močno navezali, nam je zaupala Derenda.

Nuša Derenda se te dni mudi na zasluženem dopustu, družbo pa ji tokrat dela tudi nova družinska članica Bella. Pevka nam je zaupala, da so se za pasjo kosmatinko odločili po tragični izgubi psičke Vivi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naša 'nova' sreča. Dobrodošla, Bella! Imamo hiško, posteljico, blazinico, ampak ona najraje spi med obutvijo," je glasbenica pripisala galeriji fotografij z novo ljubljenko.

Dvomesečna Bella se je družini pridružila pred parimi tedni, po kratkem spoznavanju domačega okolja pa so se skupaj že odpravili na Jadransko morje. Derenda pravi, da se je živahna psička pasme Coton de Tulear že privadila na družino, spoznala pa se je tudi s sinovimi mačkami, s katerimi se dobro razume.

Nuša Derenda Psička Dopust Pes Pevka
Naslednji članek

'Country ima svoj čar'

SORODNI ČLANKI

Zlata leta: večne klasike v izvedbi slovenskih glasbenikov

Nuša Derenda: Učiteljicam sem zabičala, da Matevž ne sme imeti privilegijev

Nuša Derenda o oboževalki Bojani: Pri njenem petju sem opazila napredek

Na oder Talentov prihaja Nuša Derenda

Nuša Derenda ob 25. obletnici kariere napolnila Gallusovo dvorano

Nuša Derenda prvič nastopila s slovensko klapo

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
12. 08. 2025 14.41
+2
Joj a bomo lahko spali od te novice!!!
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
12. 08. 2025 14.31
+4
Ma čas kislih kumaric zaradi enega psa prideš v novice
ODGOVORI
4 0
Tho mp son
12. 08. 2025 14.23
+5
Pes kot "družinski član".... Samo drobna stvar v mozaiku popolnoma na glavo postavljenih vrednot . To ni več življenje , ampak tekma , komu bo v glavo z meglo padla bolj nora "ideja" rušenja vsega , kar je v preteklosti prehajalo iz roda v rod .
ODGOVORI
6 1
Teofil
12. 08. 2025 14.21
+0
Bravo,smo najboljša in najsrečnejša država na svetu in to nam vsi zavidajo,imamo najboljše zdravstvo,najboljšo pokojninsko reformo,najnižje davke,skratka uspelo nam je ustvariti drugo Švico skupaj z našo Tino in njenim vrhunskim fantom
ODGOVORI
2 2
Tho mp son
12. 08. 2025 14.45
Vse to kar si napisal , verjame neverjetno veliko ljudi , kar bodo dokazali pomladi na volitvah . Kdo je torej nor ?
ODGOVORI
0 0
Kaskader
12. 08. 2025 14.20
+1
Kje ženska še najde čas, za vnučke delat ? 😁
ODGOVORI
2 1
ptuj.si
12. 08. 2025 14.15
+4
Nisem vedel,da je bila noseča. Čestitke Nuša.
ODGOVORI
6 2
PegySue
12. 08. 2025 14.14
+1
Velika sreča,v majhnem telesu. Veliko lepih skupnih trenutkov želim.
ODGOVORI
2 1
Bolfenk2
12. 08. 2025 14.13
+5
Res žalostno kam gre naša družba, ko pes postane družinski član.
ODGOVORI
7 2
ArseneLupin
12. 08. 2025 14.10
+2
Svetovni fenomen, ženska - človek - rodila psičko!
ODGOVORI
5 3
rogla
12. 08. 2025 14.09
+2
Novica, ki je res ne kaže zamuditi! Traparija!
ODGOVORI
4 2
pravica1
12. 08. 2025 14.06
+4
Medij za frizerski salon.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089