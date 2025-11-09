Družina odbojkarja Jana Kozamernika se je preselila na Japonsko

Jan Kozamernik se je z izbranko Urško in njunim prvorojencem preselil na Japonsko. Naš odbojkarski reprezentant je na družbenem omrežju delil nekaj fotografij in posnetkov, ki so nastali v minulem mesecu, ob njih pa v angleščini pripisal: "Oktobrske stvari oziroma selitev družine na Japonsko."
V objavi je pokazal, v koliko kovčkov je tričlanska družina spakirala svoje stvari za selitev, ročno izdelan plakat dobrodošlice, ki ga je pričakal, delil pa je tudi nekaj utrinkov mesta, japonske hrane in sledilcem razkril, kako so preživljali čas.
Na objavo so se kmalu z lepimi željami ob selitvi odzvali tudi sledilci. "Uživaj na Japonskem z družino," je zapisal eden, drugi pa dodal: "Dobrodošel na Japonskem. Imej čudovito sezono, ostani zdrav, zabavaj se in upam, da boste z družino uživali."
