Družina odbojkarja Jana Kozamernika se je preselila na Japonsko

Tokio, 09. 11. 2025 12.38 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
K.Z.
Družina našega odbojkarja Jana Kozamernika začenja novo življenjsko poglavje. 29-letni slovenski reprezentant, ki igra za japonski klub Tokyo Great Bears, se je z ženo in sinom preselil na Japonsko, svoje sledilce na družbenem omrežju pa razveselil z galerijo fotografij in posnetkov, ki so nastali v oktobru.

Jan Kozamernik se je z izbranko Urško in njunim prvorojencem preselil na Japonsko. Naš odbojkarski reprezentant je na družbenem omrežju delil nekaj fotografij in posnetkov, ki so nastali v minulem mesecu, ob njih pa v angleščini pripisal: "Oktobrske stvari oziroma selitev družine na Japonsko."

 V objavi je pokazal, v koliko kovčkov je tričlanska družina spakirala svoje stvari za selitev, ročno izdelan plakat dobrodošlice, ki ga je pričakal, delil pa je tudi nekaj utrinkov mesta, japonske hrane in sledilcem razkril, kako so preživljali čas.

Preberi še Jan Kozamernik v začetku leta 2025 postal oče

Na objavo so se kmalu z lepimi željami ob selitvi odzvali tudi sledilci. "Uživaj na Japonskem z družino," je zapisal eden, drugi pa dodal: "Dobrodošel na Japonskem. Imej čudovito sezono, ostani zdrav, zabavaj se in upam, da boste z družino uživali."

