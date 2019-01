Zlatan Čordić - Zlatko ima z ženo Rusko , s katero se je poročil aprila 2011, dve hčerki, sedemletno Ni'jo Nur in Aino , ki bo ta mesec dopolnila pet let, in dve leti starega sina Aylana Alija .

''Družina se bo povečala še za enega člana. To je res velika stvar in z ženo sva res lahko hvaležna. Nobenega otroka nisem načrtoval. Niti prvega, niti drugega ... Včasih so stvari še boljše, ko se zgodijo spontano. Lahko rečem, da sem blagoslovljen. Glede spola otroka nisem nikoli spraševal in tudi tokrat bo presenečenje,'' je za 24ur.com povedal ponosni očka. Ta je že pred časom dejal, da ne verjame, da je rok poroda točna zadeva, kajti vsi njegovi otroci so na svet prišli predčasno.

Leto 2019 bo za priljubljenega raperja zelo pestro tako zasebno kot na glasbenem področju, za katerega pravi, da se ves čas nekaj dogaja.