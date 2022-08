Družina Žige Dimca: hči Aurora med tekmo navija 'Dajmo, ati'

Žigu Dimcu se je le nekaj mesecev, preden je okoli vratu obesil zlato medaljo, rodil sin Maks . Danes ima ob ženi Adrijani , slovenski vplivnici in lastnici modne znamke, še eno navijačico – hčerko Auroro . Družina košarkarju vedno stoji ob strani in je njegova največja motivacija, tako na parketu kot zunaj njega.

Košarkarski zvezdnik je trenutno od svojih najbližjih največ odsoten, a na poti do nove košarkarske pravljice želi vsak dan kvalitetno izkoristiti. "Skušamo narediti največ, kar lahko iz tega obdobja," pove Adriana, ki doda, da otroka vsako leto bolj pogrešata svojega očeta. "Sprašujeta, kdaj pride. Lani med olimpijskimi igrami jima je bilo kar težko in sta vedno spraševala. Jaz jima to poskušam razložiti na tak način, da sedaj on zastopa našo državo Slovenijo. Pomaga, ker se dosti o tem pogovarjajo tudi v vrtcu, o tem delajo plakate. Potem se začneta zraven veseliti in gledati tekme, tako da je malo lažje."