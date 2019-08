Družino Ribič-Đurić pretresla smrt Mikija

"Najina zadnja fotografija ... Zbogom, Miki moj! Kako sva se oboževala, se zabavala, pazila drug na drugega. 17 let je bil del družinske zgodbe, na snemanjih je bil del ekipe, družba v gledališki garderobi ... Moja mala šekasta senca. Pes je odsev lastnika. Pogosto so se nama poklopile celo iste zdravstvene težave. Neverjetno za bitje, ki ni človek, " se je od štirinožnega člana družine poslovila strta Tanja Ribič , ki je velika ljubiteljica živali, saj ji te po njenih besedah, dajo energijo.

Na Instagramu se je Mikiju s čustvenim zapisom poklonila tudi Tanjina najstarejša hči Zala: "Mikija sem dobila, ko sem bila stara 5 let. Tisti, ki nas poznajo, vedo, da je bil Miki zaščitni znak družine Djurić-Ribič. Vedno je bil z nami, vedno je bil del naše ekipe in vedno bo. 17 let je veliko za psa, a ne dovolj, da je človek pripravljen na slovo. Zbogom, prijatelj moj. To je njegova prva in zadnja fotografija v tem srečnem življenju."