Družinske počitnice slovenskega igralca na rajskem otoku

Zimski februar je vedno dober mesec za pobeg na toplo. Priljubljeni igralec Matjaž Javšnik je z ženo Petro, hčerko Živoin sinom Brinom pred dnevi odpotoval na Šrilanko, kjer so uživali deset dni. Nepozabne dopustniške utrinke je delil tudi s svojimi prijatelji in oboževalci na Facebooku.