Dunking Devils na noge dvignili Špas Teater

Dunking Devils so s svojimi akrobatskimi vragolijami zabavali občinstva v že 50 državah po svetu. Najbolj so odmevali njihovi šovi na tekmah NBA v Dallasu. Spektakel, ki je bil doslej rezerviran za navijače Luke Dončiča, so sinoči premierno priredili za domače občinstvo na gledaliških deskah Špas Teatra.

Marko Knafelc, direktor in akrobat ekipe Dunking devils, je dejal, da so izkoristili vsak meter, ki ga je dvorana Špas Teatra ponudila. "Ta prostor smo si vzeli za vzletno stezo, ki je zelo specifična," je med razkazovanjem zaodrja povedal in dodal, da vsak centimeter šteje. Usklajevanja in prilagajanja so bila potrebna tudi pri plesalcih skupine Artifex, ki so svoje korake morali uskladiti z akrobati, ki so jim morali zaupati.

Zaupanje je akrobatom izkazal tudi Špas teater, ki na svojem odru česa podobnega še ni gostil. "Spet smo dali nekaj novega na oder. Spet smo prvi, ne prvič in verjetno ne zadnjič," pa je povedala direktorica Špas Teatra Urška Alič, vesela, ker so gledalci predstavo dobro sprejeli. Tisti, ki spektakla niste videli, lahko spite brez obžalovanj, Devilsi se bodo še letos odpravili na turnejo po Sloveniji.