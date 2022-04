Preskakovali so parne lokomotive, skakali z gondol, zabijali na drvečem vlaku čez Solkanski most ter navdušili v petdesetih državah sveta – tudi na odru naših talentov. Dunking Devils so serijski Guinnessovi rekorderji in svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju, pred dnevi pa so navdušili tudi NBA občinstvo in Luko Dončića. In spet kuhajo nekaj novega.