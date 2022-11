Dunking Devils Petru Kokalju v spomin: Zrak je bil njegov drugi dom

"Ni ga papirja, ki bi nam omogočil napisati vse o Petru, mlademu možu z neskončno mislimi, idejami in srcem iz zlata," so v začetku daljšega zapisa, s katerim so se poslovili od od svojega člana in dobrega prijatelja Petra Kokalja, zapisali pri skupini Dunking Devils .

"Bil je neverjetna oseba, ki je svoj pečat pustil na vseh, ki smo ga imeli srečo spoznati ali gledati TikToke, ki jih je ustvarjal. Zapustil nas je prezgodaj, star le 22 let, in to ravno takrat, ko je bil trdno na poti profesionalne rasti in na pragu številnih izjemnih priložnosti. Sredi pandemije, ko so ostali videli strah in ovire, je on videl navdih in priložnost. Za svoje platno si je izbral TikTok, platformo, ki mu je omogočila, da je svoje kreativne ideje in vrednote pošiljal v svet in na mobilne zaslone milijonov ljudi po celem svetu.

V samo dveh letih je iz njegove strasti zrasla agencija DD Studios, pod okriljem katere ustvarja in deluje 30 mladih ustvarjalcev nove generacije. Skupaj s svojo ekipo je ustvaril neverjetno mrežo ljudi, ki lovimo napredek, rast, spoštovanje in zabavo v vsakem trenutku. Peter je bil naša luč, naš navdih in naš motor, ki je s svojimi dejanji pokazal, kako rasti, napredovati in navduševati, kot nihče drug.

Bil pa je mnogo več, kot le oseba, ki je dal življenje slovenski TikTok sceni. Mnogim je bil najboljši prijatelj, vzornik, mentor in tisti, ki si je za ljudi vedno vzel čas in jim prisluhnil. Ko nam je bilo hudo, smo se obračali nanj in mu zaupali svoje izzive in težave. Poslušal je in našel način, da te nasmeji, ti ponudi ramo in pokaže ljubezen, ki jo je imel v sebi. Tudi od njega 10 let starejši smo cenili pogovor z njim, ker smo mu zaupali, ga spoštovali in občudovali njegovo modrost.