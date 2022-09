Za poskakujoče Dunking Devilse obstaja le ena prava smer in to je navzgor. Njihove predstave so vsakič večje in atraktivnejše, zato so ta vikend v spektaklu podrli svetovni rekord v zabijanju na daljavo s salto z velikega trampolina, gledalcem pa je zastajal dih v dvorani Tivoli tudi ob ostalih akrobacijah.