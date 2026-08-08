Dunking Devils postavili nov svetovni rekord z najvišjim skokom na trampolinu

Dunking Devils že leta navdušujejo s svojimi adrenalinskimi podvigi. Ekipa pa ne počiva niti poleti. Na družbenem omrežju so objavili video, ob katerem so sporočili, da so poskrbeli za nov svetovni rekord na velikem trampolinu oziroma megatrampu, kjer so preskočili dosedanji rekord Ernesta Brenchyja , ki je leta 2024 v Ljubljani skočil 17 metrov visoko, organizatorji dogodka pa so takrat sporočili, da je postavil svetovni rekord.

"Minilo je kar nekaj časa, odkar smo premaknili mejo," so ob posnetku, na katerem so pokazali, kako so dosegli nov svetovni rekord in skočili 18,5 metra visoko, zapisali Dunking Devils. Kot je videti, je osem članov ekipe sočasno skakalo na trampolinu, s tem pa v zrak pomagalo višje skočiti enemu, ki je dosegel višinski rekord. Da je jasno, kolikšna je bila višina, je ob trampolinu, ki stoji ob kamniti steni, označena višina.