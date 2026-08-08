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Domača scena

Dunking Devils postavili nov svetovni rekord z najvišjim skokom na trampolinu

Ljubljana, 08. 08. 2026 14.27 pred dvema dnevoma 1 min branja 8

Avtor:
K.Z.
Dunking Devils

Ekipa Dunking Devils je na družbenem omrežju sporočila, da so poskrbeli za nov presežek. Najbolj adrenalinski slovenski akrobati so postavili nov svetovni rekord z najvišjim skokom na trampolinu, kjer so dosegli višino 18,5 metra in tako premagali Ernesta Brenchleyja, ki je leta 2024 skočil 17 metrov visoko.

Dunking Devils že leta navdušujejo s svojimi adrenalinskimi podvigi. Ekipa pa ne počiva niti poleti. Na družbenem omrežju so objavili video, ob katerem so sporočili, da so poskrbeli za nov svetovni rekord na velikem trampolinu oziroma megatrampu, kjer so preskočili dosedanji rekord Ernesta Brenchyja, ki je leta 2024 v Ljubljani skočil 17 metrov visoko, organizatorji dogodka pa so takrat sporočili, da je postavil svetovni rekord.

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"Minilo je kar nekaj časa, odkar smo premaknili mejo," so ob posnetku, na katerem so pokazali, kako so dosegli nov svetovni rekord in skočili 18,5 metra visoko, zapisali Dunking Devils. Kot je videti, je osem članov ekipe sočasno skakalo na trampolinu, s tem pa v zrak pomagalo višje skočiti enemu, ki je dosegel višinski rekord. Da je jasno, kolikšna je bila višina, je ob trampolinu, ki stoji ob kamniti steni, označena višina.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gorazd Dueh
09. 08. 2026 08.29
Slovenci so ocitno obsedeni z neumnosti,podiranje rekordov,sport in traparije
Odgovori
0 0
VirtualX
08. 08. 2026 20.51
Baje jih je 9 na trampolinu...
Odgovori
+1
1 0
bandit1
08. 08. 2026 18.55
Dobro te op ice naj skačejo kjer hočejo, vendar ne za denar nas plačnikov socialnega in zdravstvenega zavarovanja. Dovolj je tega maj mun sk ega obnašanja do normalnih ljudi.
Odgovori
-1
1 2
flojdi
08. 08. 2026 17.56
Hudi so !
Odgovori
+2
2 0
Slash
08. 08. 2026 17.00
Bo spet kdo krepnu!
Odgovori
+1
1 0
flojdi
08. 08. 2026 17.57
??kaj ni bolje" kot na kavcu...
Odgovori
+1
1 0
Da se mene pita..
08. 08. 2026 16.17
Izzivanje usode se lahko konča samo na en način.
Odgovori
+1
2 1
flojdi
08. 08. 2026 17.57
Ni nujno.
Odgovori
+1
1 0
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