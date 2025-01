Dunking Devils pripravljajo nov spektakel, prihajajo v gledališče

S skoraj tremi milijoni sledilcev na TikToku in desetinami milijonov ogledov njihovih spektakularnih vragolij na vseh spletnih platformah, so Dunking Devils vroč slovenski izvozni artikel, ki so ga pred leti opazili tudi v NBA. "Dalas pa NBA so bile naše sanje, že odkar smo s tem začeli. Jaz se zdaj že približno dvajset let s tem ukvarjam," je povedal direktor in najstarejši akrobat skupine Dunking Devils Marko Knafelc.

"Ko enkrat nastopaš in vidiš, koliko ljudi te je naenkrat gledalo, zdaj mi gredo kocine pokonci, ko na to pomislim. Dvorana se kar ne konča, gledaš gor in ljudje z vsemi močmi navijajo, ne moreš si tega predstavljati," se je nastopov v Ameriki, ki jih bodo sedaj pripeljali na domača tla, spominjal akrobat in skrbnik za socialna omrežja skupine Dunking Devils Teo Čeh.

Za nov izziv so si Devilsi tokrat postavili, da svoj NBA šov priredijo tako, da ga lahko z vsemi vragolijami in akrobacijami izvedejo kar v gledališki dvorani. "Na oder bomo prinesli komplet opremo. Naredili bomo malo NBA prizorišče," je dodal Knafelc."Naša predstava je zasnovana tako, da poskušamo čim več gledalcev vključiti v samo predstavo. Ne bi rad preveč izdal, ampak tudi kaka nagrada se bo podelila," je razkril Čeh in se pošalil: "Obvezna je športna oprema, športni čevlji, da lahko kakšen trik pokažejo tudi sami."