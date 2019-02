Dunking Devils v družbi legendarnega Jackieja Chana

Vstop v novo leto Kitajci tradicionalno obeležijo z ogledom gala predstave Pomladnega festivala, ki jo predvaja državna televizija CCTV. Na oddajo, ki si jo v živo preko TV ekranov ogleda kar milijarda ljudi, so letos povabili tudi slovenske akrobate Dunking Devils. Ti so nastopili ob boku zvezd, kot je Jackie Chan.

Dunking Devils so nastopili za milijardo ljudi na Kitajskem. FOTO: osebni arhiv

Kitajska je vstopila v leto prašiča. Vsaka kitajska družina ima na najpomembnejši dan v letu tradicionalno prižgan državni televizijski program CCTV, kjer se predvaja spektakularni gala dogodekPomladnega festivala oz. Chunwan, kot mu pravijo v kitajščini. Celoten šov je trajal več kot štiri ure in je zavzemal 36 različnih točk. Gre za najbolj gledano TV oddajo na svetu, ki je zabeležena tudi v Guinnessovi knjigi rekordov, saj si jo vsako leto ogleda več kot milijarda ljudi! Na njej večinoma nastopijo domači zvezdniki, vsake toliko časa pa povabijo tudi kakšnega gosta iz tujine. Letos so imeli to čast ravno naši Slovenci Dunking Devils, ki so v živo pred kamerami izvedli eno od svojih norih točk akrobatskega zabijanja.

Dunking Devils v družbi mladih plesalk. FOTO: osebni arhiv

''Kitajski Super Bowl'' Chunwan ima takšen pomen za kitajsko kulturo, da ga pogosto primerjajo z ameriškim Super Bowlom - le da ima kar 10x več gledalcev. Je preplet raznolikih umetniških točk - od pevskih, plesnih, komičnih, čarodejskih in akrobatskih, ki s svojo dovršenostjo in spektakularnostjo očarajo vsakogar. Producenti so na spletu zasledili nore posnetke naših akrobatov Dunking Devils, ki so se jim zdeli ravno pravšnji za nastop na najbolj popularni oddaji na svetu. Vstopili so v stik z njimi h in jih povabili na Kitajsko, čemur so se naši akrobati z veseljem odzvali.

Dunking Devils in legendarni Jackie Chan FOTO: osebni arhiv

Slovenci ob boku največjih zvezd Dunking Devils so nastopili skupaj s slavnima kitajskima igralcema ter kitajsko plesno-navijaško skupino, s katerimi so pričarali pravi akrobatsko-košarkarski spektakel. Spoznali so tudi enega od največjih kitajskih zvezdnikov, legendo borilnih veščin Jackieja Chana, ki se je tokrat predstavil s pevsko točko. ''V čast mi je, da so nas povabili kot edine nastopajoče, ki ne prihajamo iz Azije. Na začetku se sploh nismo zavedali, za kako velik dogodek dejansko gre, saj smo bili zaposleni s sestavljanjem koreografije in ogromnim številom generalk. Zato niti nismo bili pretirano živčni, saj smo šele nekaj dni pred nastopom doumeli mogočnost tega dogodka,'' je povedal Jan Žnidaršič, akrobat Dunking Devils. Njegov kolega Lenart Ribnikarpa je priznal, da so bili presenečeni nad prihodom svetovnega zvezdnika Jackieja Chana: ''Res je neprecenljiva izkušnja nastopiti na tako pomembnem dogodku skupaj z azijskimi super zvezdniki. Večine niti nismo poznali, saj ne spremljamo te scene, nas pa je čisto navdušil prihod svetovne mega zvezde in našega vzornika Jackieja Chana. Na generalki nas je posebej pozdravil in pohvalil našo točko, kar nam bo zagotovo za vedno ostalo v spominu!''

Dunking Devils na Velikem kitajskem zidu FOTO: osebni arhiv

Jan Kukovec, vodja prodaje Dunking Devils, pa je za konec dodal, da povpraševanja za nastope kar dežujejo. ''Naša točka je bila od vseh najbolj kompleksna, saj so v njej poleg akrobatov nastopili še dve plesni skupini in igralca s pevsko točko. Zato smo na Kitajsko leteli že 14 dni pred dogodkom, saj je bilo potrebno veliko predhodne koordinacije. Producenti oddaje so zahtevali najvišji nivo kvalitete, vse mora biti brez napake in usklajeno. Smo pa že v teh dveh tednih dobili ogromno povpraševanj za naše nastope, sklenili pa smo tudi sodelovanje z agentom, ki nam bo pomagal še bolj prodreti na azijski trg.''

S svojimi akrobacijami so navdušili celo Kitajce FOTO: osebni arhiv

Če vas zanima, kako je videti takšen akrobatski spektakel, boste imeli 17. in 18. maja to priložnost videti v živo v Hali Tivoli. Dunking Devils namreč organizirajo akrobatski cirkus z imenom Dunking Devils LIVE, kjer se bodo poleg njih predstavili mnogi drugi slovenski in tuji artisti: akrobataFlipping Art, poledancerki Duo Kamikazete, plesalci Artifex, freestylerji Da Move Crew, magični LED Motion ter mnogi drugi. V priloženem videu si poglejte njihov nastop.