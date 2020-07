Dunking Devils z novim podvigom: preskočili pastirsko 'bajto'

Fantje akrobatske skupine Dunking Devils so polni idej. Malce norih idej, seveda, a prav to jih dela posebne. Vratolomne točke so prikazovali že 30 metrov nad tlemi, zamislili so si točko na premikajočem se vlaku, pred kratkim so med akrobacijo uporabili največjo matico na svetu. Zdaj pa so v svojo točko vključili slovensko zgodovino – preskočili so pastirsko 'bajto' na Veliki planini.

FOTO: osebni arhiv Leta 2018 je akrobatska skupina Dunking Devils v sodelovanju z družbo Velika planina, d. o. o. postavila vratolomno in najbolj noro gugalnico na svetu. Sledil je ekstremen skok z nihalke, ki pelje na Veliko planino. V prepad, ki je globok skoraj 250 metrov, so z nihalke v prostem padu leteli skoraj pet sekund, nato pa jih je adrenalinska gugalnica zanihala visoko nad tlemi. A tokrat so se akrobati skupine Dunking Devils lotili novega podviga – s pomočjo prav posebne gugalnice so preskočili Preskarjev muzej na Veliki planini. Dunking Devils je svetovno znana akrobatska skupina, ki je v svoji desetletni karieri nanizala več kot 2.000 nastopov v 49 državah sveta. Že dvakrat so osvojili naslov svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju, pohvalijo pa se lahko tudi s kar dvema Guinnessovima rekordoma – za najdaljše zabijanje s trampolina in najvišjo salto z zabijanjem. PREBERI ŠE Dunking Devils z novimi akrobacijami na jeklenici Akrobati Dunking Devils so si že drugič v karieri za svoj podvig izbrali Veliko planino. Leta 2018 so izvedli ekstremen skok z nihalke, letos pa so preskočili pastirsko 'bajto' na Veliki planini – Preskarjev muzej.