Dunking Devils na 21 metrih z največjo matico na svetu

Ne samo, da je moralJan Žnidaršič, član 'Devilsov', skočiti skozi odprtino v matici, paziti je moraš še na čas in poskrbeti za sinhronizacijo z dronom, ki ga je snemal. Nagajal pa je tudi veter, ki je matico sukala. "Moral sem skočiti ob pravem času, da sem zadel blazino. Kar veliko informacij, ki sem jih moral sprocesirati pred skokom," je vidno zadovoljen povedal Jan po skoku in pojasnil: "Osnovna ideja videa je bila, da s svojim gibanjem in prehodi oponašamo dinamiko matice in se z njo povežemo preko vrtenja. Sama izvedba projekta je bila precej zahtevna zaradi izjemne velikosti in teže matice, a k sreči nam je uspelo izvesti praktično vse akrobatske trike, ki smo si jih zamislili. Še posebno sem na ta projekt ponosen zaradi svojega skoka z višine 21 metrov, ki je zame predstavljal korak izven “cone udobja”. Običajno namreč skačem z nižje višine in predvsem s stabilne platforme, ki je tokrat seveda ni bilo. Zaradi nihanja matice v vetru sem moral biti izjemno previden pri odskoku, saj pri takšni višini štejejo centimetri in hitro se zgodi, da zgrešiš blazino. K sreči so vsi triki šli po načrtu in posledično imamo za pokazati res enkraten projekt!"