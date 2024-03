Duo Arbadakarba na gledališkem odru: Svoje sanje moraš živeti

Dokler človek sanja, živi - to je bilo vodilo umetniškega vodje, iluzionista Sama Sebastiana pri ustvarjanju magičnega varieteja Sanje. To je bil večer odrskih iluzij, akrobatike, plesa, čarovnij, žongliranja, ventrilokvizma in smeha. "Gre za razvedrilno gledališče, stand up, imamo tudi čarodeje in žonglerja. Da smo dali skupaj v predstavo čarodeje, plesalce, akrobate in ustvarili neko zgodbo, je bil kar velik izziv," je povedal vodja.