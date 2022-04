Duo Kamikazete nepozabno zaključil pot v šovu Portugalska ima talent

In kako je mlad duo, ki so ga portugalski žiranti že na avdiciji označili za potencialnega zmagovalca šova, poskrbel za svež in zanimiv nastop? "Za polfinalno točko sva izbrali velik krog, ki se navadno uporablja za ples na tleh, vendar pa sva ga nadgradili in postavili v zrak. To je bil velik izziv, saj je njegova velikost hkrati ovira, ki otežuje dobre oprijeme in oblikovanje figur oz. elementov. Ko pa dodaš vrtenje in višino, se pojavijo dodatne sile in vse skupaj postane toliko bolj zahtevno. Priznava, da naju je bilo na tem rekvizitu do sedaj najbolj strah, saj imava z njim najmanj izkušenj in je povsem nekaj drugačnega kot vsi ostali," sta po nastopu za naš portal 24ur.com povedali Primorki, ki sta se s prvimi težavami soočili že pred odhodom na Portugalsko.

"Pred polfinalom je bila najina največja težava, kako krog spraviti na Portugalsko, saj je v enem kosu, njegov premer pa znaša kar 2 metra. Med iskanjem različnih možnosti prevoza in nove izdelave v delih, se je televizijska produkcija odločila, da krog izdela sama oz. da naredijo repliko najinega. To nama je predstavljalo še dodaten strah in stres, saj nikoli ne veš, ali bo vse delovalo povsem enako, in ali bova zmožni izvesti točko, kot sva vadili. Vendar se je na koncu vse izteklo brez zapletov in kot sva si zamislili," sta razkrili in dodali, da je bil polfinalni oder še toliko večji od avdicijski, občinstvo pa še bolj neverjetno.