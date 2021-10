Duo Kamikazete se v tujini posveča svoji največji strasti – zračnim akrobacijam

Duo Kamikazete, akrobatski duet, ki ga sestavljata Primorki Eva Kobal in Tinkara Loverčič, je svoj talent popeljal onkraj slovenskih meja. Dekleti sta namreč postali del mednarodne cirkuške šole na Portugalskem, kjer v želji po novem znanju in izzivih sedem ur na dan trenirata različne športne in akrobatske discipline.

V 7. sezoni šova Slovenija ima talent sta se v tretji avdicijski oddaji na odru pojavili dve dekleti in z vrtoglavimi triki navdušili tako sodnike kot tudi gledalce v dvorani. Za Duo Kamikazete, kot sta se poimenovali Eva Kobal in Tinkara Loverčič, je bila to odskočna deska, kot pravita sami. In ta ju je sedaj popeljala na Portugalsko, kjer obiskujeta mednarodno cirkuško šolo Salto.

icon-expand Duo Kamikazete na Portugalskem išče novo znanje. FOTO: Miloš in Nataša Horvat Photography

"Na fakulteti sva si vzeli absolventsko leto, da bi leto preživeli v tujini in se hkrati posvetili svoji največji strasti – zračnim akrobacijam," sta odhod v tujino argumentirali športnici, ki sta za Salto izvedeli od sotekmovalke in zmagovalke 7. sezone šova Slovenija ima talent, Tjaše Dobravec, ki na Portugalskem obiskuje sosednjo cirkuško šolo. "Spomladi sva se odpravili na enotedenski izlet na Portugalsko, da bi obiskali eno izmed prijateljic, ki je bila v tam na izmenjavi, počitnice pa sva izkoristili še za nekaj koristnega. Takrat sva namreč odšli na šolo in se udeležili poskusnih treningov. Nemudoma sva se zaljubili in vse svoje cilje usmerili v vpis v šolo," sta za naš portal povedali simpatični Primorki, ki sta se v šoli že udomačili in trenirata sedem ur na dan.

"Pouk začenjava z ogrevanjem, nato sledi ura akrobatike ali ura trampolina, potem imava dve uri glavne discipline, ki sva si jo izbrali sami. Nato imava kondicijski trening, v popoldanskem času pa sledijo še tri ure plesa," sta zahteven urnik opisali dekleti, ki sta za glavno disciplino izbrali tehnično zahtevne trakove oziroma zračne jermene, na katerih izvajata trike.

Čeprav gre za fizično zelo naporen urnik, za katerega moraš biti kondicijsko zelo dobro pripravljen že od samega začetka, dekleti v izkušnji uživata in dodajata: "Želiva si predvsem ogromno novega znanja, ki bi ga lahko v prihodnosti delili z drugimi. Poleg tega bo to za naju nova preizkušnja, saj bova prvič samostojno živeli v tujini, kar je ogromen izziv in hkrati odgovornost."

icon-expand Dekleti v cirkuški šoli trenirata po sedem ur na dan. FOTO: Miloš in Nataša Horvat Photography