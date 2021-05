Duo Kamikazete: Talenti so nama odprli številna vrata

Evo in Tinkaro , ki sestavljata Duo Kamikazete , smo spoznali leta 2018, ko sta nastopili v šovu Slovenija ima talent . Izkušnjo v šovu opisujeta kot posebno in nepozabno, od takrat pa sta 21-letnici svoj talent le še dodatno izpopolnili: "Šov nama je odprl številna vrata, da sva lahko še naprej nastopali na različnih dogodkih in prireditvah po Sloveniji, poleg tega pa nama je omogočil, da sva se za tem udeležili še hrvaške različice šova, kjer sva si s svojimi zračnimi akrobacijami priplesali mesto v finalu," sta za naš portal povedali simpatični Primorki.

Dekleti sta leta 2019 sodelovali tudi na Dunking Devils Live šovu, ki velja za največji cirkuški šov pri nas, v tem času pa sta tudi pridno vadili: "Začeli sva raziskovati tudi druge zračne discipline, s katerimi se sedaj veliko bolj ukvarjava, in sicer ples na letečem drogu, na letečem krogu, velikem letečem krogu, ki je najina posebnost ter s strepsi, ki so najini najljubši."

Duo Kamikazete se je s svojimi atraktivnimi triki zavihtel vse do polfinalne oddaje šova, kjer so sodniki v finale po napetem glasovanju poslali pevko Tjašo Fajdiga, celotna izkušnja pa je dekletoma kljub temu ostala v lepem spominu: "Skozi celoten šov sva tako osebnostno rasli kot tudi 'športno', saj je sama oddaja od naju zahtevala, da vsakič pokaževa nekaj več, nekaj težjega in dih jemajočega, kar nama je dalo veliko zagona in motivacije, da sva se v kratkem času naučili ogromno novih trikov."