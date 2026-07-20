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Domača scena

Duo Kamikazete začenja novo poglavje

Ljubljana, 20. 07. 2026 20.09 pred 20 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Polona Jambrek Tjaša Železen
Kamikazete

Se še spomnite dua Kamikazete, ki je s svojimi akrobatskimi veščinami kar dvakrat osvajal oder šova Slovenija ima talent? Da je oder talentov lahko dobra odskočna deska za naprej, dokazujeta Tinkara in Eva, ki zdaj odpirata novo poglavje. S prijateljico Pio, ki je v šovu zavzeto navijala zanju v zakulisju, so namreč odprle vrata telovadnega studija.

"Zagotovo smo skozi ples na drogu in na vseh drugih zračnih rekvizitih ugotovile, da ni dovolj moč na rekvizitu, zato smo se bolj povezale, začele trenirati v fitnesu," so nam povedale in o nastopu v šovu Slovenija ima talent dodale: "To je res močna odskočna deska za vsakega artista in talente, ki jih ima. Konkurenca je res močna, zato moraš vsako točko hitro nadgraditi. Trg je velik tudi v Sloveniji."

Prijave za novo sezono Slovenija ima talent so že odprte.

"Spomnim se, da sem ju zelo občudovala. Tudi da sta si upali iti napol goli plesat pred celo Slovenijo," pa o kolegicah dodaja Pia. "Bilo je grozno na začetku, ampak je bila to najboljša stvar v življenju. Če pomislim za nazaj, ne bi nikoli rekla, da se mi bo od leta 2018 in do danes zgodilo to, kar se mi je. Samo zbrati pogum in izkoristiti je treba," pa se za nazaj spominja Eva.

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