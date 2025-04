Duo Kamikazete: Bolečina ni primerljiva z ostalimi cirkuškimi disciplinami

Kamikazete so lani navduševale v šovu Slovenija ima talent, dekleta pa se zdaj pripravljajo na premiero nove predstave. "Visenje na laseh je disciplina, ki sva jo z Evo preizkusili prvič pred tremi leti na Portugalskem. Prijateljica nama je izdala skrivnost, kako se sploh zavezati oziroma pripraviti na to. Ko sva takrat to preizkusili, sva rekli, da midve tega nikoli več ne bova delali," je dejala Tinkara Loverčič. Eva Kobal je temu dodala: "Zarečenega kruha se največ poje."

Vizualna akrobatska poslastica od deklet zahteva veliko. "Bolečina ni primerljiva z ostalimi disciplinami, ki jih delaš v cirkusu. Ne mine kot pri drugih, ko vsi rečejo, da to narediš trikrat in se boš že navadil. Tukaj se nič ne navadiš," je dejala Tinkara. Za to je po njunih besedah pomembna predvsem psihološka priprava.

In kako ohraniti mirno kri tik pred nastopom? "Meni zelo pomaga, da se umirim, zaprem oči, vizualiziram stvari, prediham in zaupam sama sebi. Meni trema in stres pred nastopom pozitivno pomagata, tako da vedno računam, da mi bo ta adrenalin pomagal in da bo malo lažje," je dejala Eva.

Pozitivni živčki bodo prisotni tudi na premieri plesno-akrobatske predstave Lumina, za katero dekleta že pridno vadijo. "Prostih vikendov ni, smo večino časa kar tukaj v dvorani. So res intenzivne priprave in si želimo, da čim več ljudi vidi to tudi v živo," je še sklenila Tinkara. Več o tem, kako potekajo priprave na premiero, preverite v videu.