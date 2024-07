Duo Maraaya Luki Basiju in Nastji Gabor poklonil poročno pesem

V drugo gre rado. Načrte za njuno poroko so lani odnesle poplave, tokrat pa je šlo za Luko Basija in Nastjo Gabor vse po njunih željah. Na poroki so bili poleg družine, otrok in prijateljev tudi znani obrazi, med drugimi Natalija Verboten, ter Marjetka in Raay, zasebna in glasbena prijatelja, ki sta poročno pesem za par spisala kot unikatno darilo. "Želela sva si prav svojo poročno pesem, na katero bova plesala celo življenje, tudi takrat, ko nama ne bo šlo dobro," je povedala presrečna Nastja, ki smo jo bolje spoznali v šovu Znan obraz ima svoj glas. Marjetka in Raay sta bila počaščena, da sta lahko prijateljema poklonila takšen dar.

Luka in Nastja sta vrsto let v glasbenem smislu sicer hodila vsak po svoji poti, poroka pa je bila priložnost za njuno prvo glasbeno sodelovanje. Sicer pa pravita, da se med njima po izmenjavi prstanov in zaobljub kaj bistvenega ni spremenilo. Luka se je pošalil, da so jima že prijatelji namignila, da se po poroki nič ne bo spremenilo. "Življenje se ne bo spremenilo za 180 ampak 360 stopinj - kar pomeni, da bo isto," se je spominjal besed prijateljev. "Tega ne bi zamenjal za nič," je še poudaril in poljubil svojo ženo.

Del poročne pesmi sta novopečena zakonca že dan pred slavjem objavila na spletu, s posnetki poroke vred pa so v enem dnevu zabeležili skoraj 2 milijona ogledov. To ju je zelo presenetilo. Poročni ples in duet bo koroški tandem ponovil na njunem prvem skupnem nastopu zadnjo septembrsko soboto v ljubljanskih Križankah.