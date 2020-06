Đuro s fotografijo na izviren način podprl Đokovića

Najboljši teniški igralec svetaNovak Đokovićje v torek javnosti razkril, da je okužen z novim koronavirusom. Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi igralec in režiserBranko Đurić Đuro, ki je objavil njuno skupno fotografijo ter zraven zapisal posebno sporočilo: "Na zdravje, Novak!" Ob tem pa v ključnik oziroma hashtag zapisal ''veganski smothie'' in ''korona, pojdi domov''. S tem mu je seveda izkazal podporo in mu zaželel čimprejšnje okrevanje. Fotografija je pritegnila veliko pozornosti medijev na Balkanu.