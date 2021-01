Dušan Jovanović bo pokopan z vojaškimi častmi

Dušan Jovanović je bil drzen inovator slovenskega gledališča. Eksperimentiral je s formo, strukturo in besedo, posegal v gledališki ustroj in njegovo institucionaliziranost. Njegova dela se prično z režijo, dramami in scenariji in sežejo prek gledaliških esejev, radijskih in televizijskih iger in predavateljskega dela do poezije in romana. Za svoje dramsko in režijsko delo je prejel številne nagrade, med njimi Prešernovo nagrado (1990) in Rožančevo nagrado (2008), bil pa je tudi večkratni dobitnik Grumove in Borštnikove nagrade. Leta 2009 je prejel zlati red za zasluge za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti gledališča, ter njene prepoznavnosti v svetu.