Kot so za STA pojasnili v Drami, so vlomili v petek in soboto zvečer. V petek se je ob 21.32 sprožil alarmni sistem, intervencijska služba pa je ob pregledu objekta ugotovila, da je neznana oseba nasilno vstopila v stavbo skozi stranska vrata ob Slovenski cesti. V soboto ob 18.17 se je alarm ponovno sprožil, varnostna služba pa je ugotovila, da je neznana oseba v stavbo vstopila skozi vhod v Malo Dramo z Igriške ulice.
V obeh primerih je varnostna služba pregledala objekt, dodatno zavarovala vhode in obvestila odgovorne osebe v Drami, ob petkovem vlomu je posredovala tudi policija. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili v petek zvečer obveščeni o poskusu vloma v eno izmed ustanov v središču Ljubljane. Kot so še zapisali, je po doslej znanih podatkih neznani storilec vlomil v objekt, iz katerega pa ni ničesar odtujil. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
V Drami, ki je skrbnica stavbe, v povezavi z dogodkoma dodajajo, da so bili tudi opozorjeni na videoposnetek nepooblaščenega vstopa v stavbo Drame, ki je bil v ponedeljek zvečer objavljen na družbenem omrežju TikTok. O tem so obvestili policijo in ministrstvo za kulturo, kdaj je posnetek nastal, pa za zdaj še ni potrjeno.
Ob petkovem vlomu sta bili, kot navajajo v Drami, poškodovani varovalna ograja okoli stavbe in ena od vhodnih vrat. Materialna škoda na objektu je bila ob podaji ovadbe okvirno ocenjena na 1000 evrov. Ocena ne vključuje morebitne škode na avtomobilu, parkiranem ob stavbi na ulici Gradišče, ki je bil najverjetneje poškodovan ob begu storilca iz objekta. Ob sobotnem nepooblaščenem vstopu dodatna škoda zaenkrat ni bila ugotovljena.
Kot poudarjajo v Drami, matična stavba na Erjavčevi od začasne selitve Drame na Litostrojsko cesto ni zapuščena. Drama kot upravljavec stavbe ves čas zagotavlja redno vzdrževanje, ki vključuje ogrevanje dela stavbe v hladnejših mesecih in varovanje. V Drami si prizadevajo čim bolj omejiti propadanje notranjosti do začetka prenove. V stavbi potekajo tudi nujne vzdrževalno-delovne aktivnosti, povezane s hrambo in uporabo kostumskega fundusa, za katerega na Litostrojski nimajo dovolj prostora, v skladišču scenografij Drame v Šentvidu pa prostorski in klimatski pogoji zanj niso ustrezni.
Z dogodkoma so seznanili tudi ministrstvo za kulturo kot lastnika Drame in predlagali, da skupaj preučijo možnosti dodatnih preventivnih ukrepov. Kot dodajajo, so ob omenjenih dogodkih pod nadstreškom Male Drame ob Igriški ulici odkrili tudi začasno bivališče brezdomnih oseb, vendar nimajo informacij, ki bi kazale na povezavo z nepooblaščenima vstopoma.
Dogodka minuli konec tedna jih skrbita, saj gre za gledališki dom kolektiva SNG Drama Ljubljana in državno stavbo izjemne arhitekturne, kulturnozgodovinske in simbolne vrednosti. Želijo si, da bi matična stavba Drame tudi med čakanjem na prenovo ostala del življenja mesta. Tako že od prejšnje zime načrtujejo umetniško-komunikacijski projekt, s katerim bi okna stavbe oživili s projekcijami posnetkov kultnih predstav ter igralk in igralcev Drame. Kot dodajajo, bi projekt poleg ohranjanja simbolne prisotnosti Drame v mestnem središču lahko prispeval tudi k večji varnosti in osvetljenosti objekta.
Na ministrstvu za kulturo so za STA zapisali, da se zavedajo, da gre za stavbo izjemne arhitekturne in kulturnozgodovinske vrednosti, ki ni pomembna le kot del slovenske kulturne dediščine, temveč tudi kot dolgoletni dom osrednjega slovenskega dramskega gledališča, zato je njena ustrezna zaščita do začetka prenove še posebej pomembna.
Od SNG Drama Ljubljana, ki je upravljavec stavbe, pričakujejo, da bo v sodelovanju s pristojnimi institucijami sprejel vse potrebne ukrepe za preprečevanje podobnih dogodkov ter za zagotovitev varnosti objekta in njegove okolice. Kot dodajajo, jih veseli, da ministrstvo in Drama pri obravnavi teh vprašanj redno sodelujeta ter si izmenjujeta informacije o razmerah na objektu in v njegovi okolici.
Na vprašanje STA, kako daleč je priprava razpisa za novo idejno rešitev prenove Drame, ki naj bi ga ministrstvo objavilo do konca leta, pa so pojasnili, da izvajajo pripravljalne dejavnosti, ki vključujejo tudi raziskavo trga. Cilj je zagotoviti kakovostna strokovna izhodišča za nadaljnje načrtovanje prenove, ob upoštevanju arhitekturnega, kulturnozgodovinskega in funkcionalnega pomena objekta. Dejavnosti potekajo s ciljem, da se postopek oddaje javnega naročila za izdelavo nove idejne rešitve začne še do konca letošnjega leta, so pojasnili.
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