Domača scena

'Dve slovenski ikoni': srečanje Kopitarja in Ravnika v Los Angelesu

Los Angeles, 22. 11. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 52 minutami

V ameriškem Los Angelesu sta se srečali "dve slovenski ikoni". Plesalec Jan Ravnik je namreč v dvorani Crypto.com obiskal hokejista Anžeta Kopitarja. "To je tisto, kar bi lahko imenovali najboljše iz obeh svetov," se je glasil eden od komentarjev pod objavo na Instagramu.

Slovenija se lahko pohvali s kopico zvezdnikov, ki so uspeli zunaj naših meja. Med njimi so denimo košarkarski as Luka Dončić, igralka Katarina Čas, ki je nastopila v več hollywoodskih filmih, pevka Senidah, ki navdušuje na Balkanu, pa skupina Laibach, ki je kot prva skupina z Zahoda nastopila v Severni Koreji ...

Seveda pa med naštevanjem uspešnih Slovenk in Slovencev ne gre prezreti Anžeta Kopitarja, ki že več let navdušuje onkraj luže, pa tudi plesalca Jana Ravnika, ki je po nastopanju na turnejah več zvezd - med drugim tudi na turneji Taylor Swift - nedavno navduševal v ameriški različici šova Zvezde plešejo.

Ravnik je Kopitarja obiskal v losangeleški dvorani Crypto.com, kjer sta pozirala pred fotografi. Plesalec si je za ta dogodek nadel dres LA Kingsov. Med fotografijami, ki so jih objavili na profilu LA Kings, je videti tudi, da se je Kopitar Ravniku podpisal na dres omenjene ekipe.

"Dve slovenski ikoni," so pod objavo v opisu zapisali na profilu LA Kings. Pod objavo pa se je zvrstila kopica komentarjev navdušenih uporabnikov in uporabnic. "To je v bistvu zelo kul!" se je glasil eden od njih. Druga pa je zapisala: "To je tisto, kar bi lahko imenovali najboljše iz obeh svetov."

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
22. 11. 2025 14.18
-1
Ste vi ikona :)
ODGOVORI
0 1
M_teoretik
22. 11. 2025 14.09
#Zvezde plešejo# Uf, kaj ZAmujam, ker nisem gledov!?
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
22. 11. 2025 14.07
+2
Obe Ikoni. Le v debelini denarnice je med njima mal razlike!?
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
22. 11. 2025 14.03
+2
Hvala ZA Ravnika. Do zdaj nisem sploh vedu ZA njega; priznam!? Nikol ni prepozno ZA to, da nekej novga zvemo!?
ODGOVORI
2 0
a.kralj1994
22. 11. 2025 13.41
-1
WhoTF je Ravnik??????
ODGOVORI
2 3
Koruptilona
22. 11. 2025 13.37
-4
Od kdaj je ples šport hahahah
ODGOVORI
0 4
CorbaMorba
22. 11. 2025 13.42
+1
Od takrat, ko lahko en boljse plese, kt drug in tretji od tega nekaj zasluzi. Lp
ODGOVORI
2 1
