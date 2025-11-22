'Dve slovenski ikoni': srečanje Kopitarja in Ravnika v Los Angelesu

Slovenija se lahko pohvali s kopico zvezdnikov, ki so uspeli zunaj naših meja. Med njimi so denimo košarkarski as Luka Dončić, igralka Katarina Čas, ki je nastopila v več hollywoodskih filmih, pevka Senidah, ki navdušuje na Balkanu, pa skupina Laibach, ki je kot prva skupina z Zahoda nastopila v Severni Koreji ...

Seveda pa med naštevanjem uspešnih Slovenk in Slovencev ne gre prezreti Anžeta Kopitarja, ki že več let navdušuje onkraj luže, pa tudi plesalca Jana Ravnika, ki je po nastopanju na turnejah več zvezd - med drugim tudi na turneji Taylor Swift - nedavno navduševal v ameriški različici šova Zvezde plešejo.