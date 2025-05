Dve slovenski predstavi uvrščeni v tekmovalni program Sterijevega pozorja

V tekmovalni program 70. Sterijevega pozorja v Novem Sadu, ki se začenja prihodnji teden, sta se uvrstili dve predstavi slovenskih gledališč. Prva od dveh se bo predstavila predstava Beograjski trio v produkciji Anton Podbevšek Teatra in v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana. Besedilo Gorana Markovića je sestavljeno iz arhivskega gradiva, ki ga tvorijo zapisniki, poročila, diplomatska korespondenca in uradni zaznamki, izpiski iz nekega dnevnika ter številni dokumenti in nepovezana pričevanja glede dogodkov, pišejo na spletni strani Cankarjevega doma.

V predstavi med drugim zaigrajo zvezdnica serije Skrito v raju Gaja Filač, Luka Bokšan, Gregor Čušin, Inti Šraj, Gregor Podričnik, Tina Resman, Primož Petkovšek, Mario Dragojević, Jana Menger, Gal Oblak, Svit Stefanija in Jure Žavbi. V obrazložitvi so uprizoritev v Novem mestu označili za 'zahtevno', oder pa ocenili kot 'minimalističen, eleganten in dvoumen'.

Druga predstava, ki bo tekmovala v Srbiji, bo Boj na požiralniku Prežihovega Voranca, ki so jo v Prešernovem gledališču Kranj pripravili v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj. Gre za slovensko literarno klasiko, zgodbo Dihurjeve družine, ki bije boj za preživetje in ki spregovori o krutosti. V predstavi, ki jo je režiral Jernej Lorenci, zaigrajo Darja Reichman, Živa Selan, Blaž Setnikar, Gregor Luštek in Branko Jordan.

Režiserjeve odločitve so v obrazložitvi označili za 'subtilne, domiselne, minimalistične in dramatično igrive'. Prav tako so se dotaknili tudi 'fizično zahtevnega' nastopa.