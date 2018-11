Dveletna hčerka Iris Mulej pozira kot profesionalka

''O moj bog! Resnično, ona pozira kot profesionalka! Nič je nisem usmerjala, niti je nisem učila. Res pa je, da me je večkrat spremljala na snemanje modnih fotografij in studiih. Res je, kar pravijo, da se bodo otroci zgledovali po starših in jih oponašali,'' je zapisala 37-letna manekenka in mamica pod najnovejšo fotografijo svoje Isabelle in hkrati opozorila, da je treba dobro premisliti, kaj počnemo in rečemo pred svojimi otroci.