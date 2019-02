Dvesto plesalcev spomnilo na pomen prave ljubezni

Kot lepotica in zver blestita Maja Komic in Anamarija Bagarič.

Približno 200 plesalcev je minuli konec tedna s plesno predstavo Lepotica in zver kar trikrat do zadnjega kotička napolnilo dvorano velikega odra novogoriškega SNG. V poldrugi uri pa občinstvo prek besed povezovalca, igralca SNG Radoša Bolčine, prek igre in različnih plesnih zvrsti, spomnilo na pomen prave ljubezni. Ta se začne, ko drugo osebo sprejmemo tako, kot zares je, in jo imamo, kljub videzu in napakam, radi kot celoto.

Režiserske niti so bile v rokah sester Sare in Nike Mlakar, koreografije pa so poleg njiju prispevali trenerji PRO DC Veronika Škrlj, Anamarija Bagarič, Primož Barle, Gašper Pregelj in Naki. Tudi letos so plesno znanje različnih zvrsti, od jazza, orienta, hip hopa do break dancea, oplemenitili s kostumi in masko Ane Lazovski.

V glavnih vlogah smo lahko kot lepotico in zver občudovali Majo Komic in Anamarijo Bagarič, v osrednjih vlogah grajskega osebja so bile Aja Vnuk, Katarina Vatovec, Anastasija Knez, Hana Ferček, Larisa Marušič, Sara Milovac Klančič in Graciella Nikolić, skupaj pa je 200 plesalcev, od najmlajših do najstarejših, več kot uspešno premagalo urok in vrnilo življenje v pravljični grad.