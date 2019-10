Dvoboj v pripravi Top Doga med Tinom Vodopivcem in Clemensom

Po treh mesecih kulinaričnega ustvarjanja Top dogov oziroma hot dogov na Ferfud način, za katere so letos svoje recepte prispevale top osebnosti, so znani Slovenci še zadnjič poskrbeli, da ljubitelji ulične hrane niso bili lačni. Zbrali so tudi še zadnje prispevke in donacijo predali programu Botrstvo. Tina Vodopivca in Clemensa smo ujeli med dvobojem v pripravljanju Top Doga.