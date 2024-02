Dvomesečna Gabriela prvič na očkovi tekmi

Kljub temu da je stara šele dva meseca, se je mala Gabriela že udeležila svoje prve košarkarske tekme. Skupaj z mamico Anamario Goltes sta si ogledali tekmo med Dončićevim Dallasom in ekipo Oklahoma City Thunder, drugouvrščeno ekipo zahodne konference lige NBA, na kateri je Dallas slavil in to z visoko zmago.

"Prva tekma," je pod družinsko fotografijo pripisal Luka Dončić in s sledilci delili lep trenutek. Da čas hitro teče in da je Dončićeva prvorojenka dopolnila že dva meseca, je slovenski as konec preteklega meseca obeležil z družinskima fotografijama, na katerih sta Anamaria in Gabriela pozirali v ujemajočih se opravah - kavbojski jakni s številko 77, zvezdami in priimkom Dončić. Dekličino opravo pa je spremljal še dodaten zapis - tata.

Luka sicer redno skrbi, da Gabriela osvaja košarkarsko znanje. Skupaj namreč gledata tudi tekme Crvene zvezde, za katero Dončić navija že od malih nog.