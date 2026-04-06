Edinstvena modna revija starih dresov med tekmo Cedevite Olimpije

Zadnji vikend v marcu je v Stožicah potekala tekma Cedevite Olimpije in Cluj-Napoce, kljub porazu Ljubljančanov pa se je med tekmo odvil pravi spektakel. Tokrat sta se združila moda in šport, saj se je med polčasom odvila modna revija, na kateri so modeli nosili oblačila iz predelanih dresov ljubljanskega kluba.
"Med gledanjem tekme v Stožicah sem dobila prav posebno idejo. Ko sem po tekmi organizatorjem v hecu povedala, kaj vse so med tekmo razmišljali moji oblikovalski" možgani, so se jim ideje zdele zanimive in resno smo se začeli pogovarjati o sodelovanju," je o zametkih ideje za čisto nov in edinstven dogodek povedala Kelly Guček.
Modna oblikovalka, znana tudi pod imenom Guckovah, se je namreč domislila, da pripravi modno revijo, na kateri bodo modeli nosili oblačila iz predelanih dresov Cedevite Olimpije. "Najprej sem prečesala Olimpijino skladišče in se nato lotila dela," je povedala mlada ustvarjalka, ki je začetno idejo tudi izvedla do konca.
Zadnji vikend marca se je tako odvila modna revija, na kateri so sodelovali številni znani obrazi, med njimi tudi Igor Mikič, ki ga trenutno spremljamo v Kmetiji. "Rezultat našega sodelovanja so manekenke in manekeni nosili med tekmo Cedevite Olimpije proti Cluju-Napocu," je še povedala Kelly.
