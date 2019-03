Edinstveni poklon velikemu Borisu Cavazzi za 80 let

Na slavnostnem koncertu, ki ga je zaznamovala glasba, smeh in ljubezen, so se v ljubljanski Drami poklonili velikemu gledališkemu in filmskemu ustvarjalcu Borisu Cavazzi, ki je pred enim mesecem slavil 80 let.

Boris Cavazzaje 2. februarja praznoval 80. rojstni dan. Njegova ustvarjalna in življenjska energija še vedno navdihuje vse generacije ustvarjalcev in sopotnikov gledališke in filmske umetnosti.

S koncertom, na katerem je nastopil tudi Iztok Mlakar, so se poklonili velikemu igralcu Borisu Cavazzi, ki je 2. februarja dopolnil 80 let. FOTO: Katja Kodba/SNG Drama Ljubljana

Na koncertu Prvih 80 let Borisa Cavazzeso se izjemnemu igralskemu kolegu poklonili igralci in igralke SNG Drama Ljubljana Janez Škofin Nina Valičter zasedba D Drams (Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Matija Rozman in Jože Šalej). Nastopili so tudiIztok Mlakar, Janez Bončina Benč, Svetlana Makarovič, PlišinPrimož Vitez.

Koncert sta povezovala vrhunska igralska mačka Bojan Emeršič in Jurij Zrnec, ki sta v kostumih in maski s humorističnimi vložki poskrbela za salve smeha. V nepozabnem večeru so uživali številni povabljenci iz gledaliških vrst kot tudi Borisovi kolegi ter družinski člani.

Za salve smeha sta poskrbela Bojan Emeršič in Jurij Zrnec. FOTO: Katja Kodba/SNG Drama Ljubljana

Boris je v najžlahtnejšem pomenu in najširšem obsegu zaznamoval slovensko kulturo in umetnost ter bil tudi njen ambasador v tujini. Pomembno je obogatil delovanje ljubljanske Drame ter med letoma 1967 in 2014 ustvaril številne izjemne vloge. Borisu Cavazzi je predsednik Republike Slovenije leta 2018 podelil najvišje državno odlikovanje, zlati red za zasluge za izjemen ustvarjalni opus, s katerim je v zadnjih petih desetletjih zaznamoval slovenski gledališki in filmski prostor, in za predano pedagoško delo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Cavazza je prejel za ustvarjanje doma in v tujini skoraj štirideset nagrad, priznanj, odličij in odlikovanj, med drugimi Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, Borštnikov prstan, štiri Borštnikove nagrade za igro, nagrado občinstva Borštnikovega srečanja in Borštnikovo odličje. Je prejemnik Severjeve nagrade, dveh Sterijevih nagrad, dveh zlatih lovorjevih vencev festivala Mess, Župančičeve nagrade, vesne, tantadruja za življenjsko delo in berta za življenjsko delo na področju filmske igre; bil je žlahtni režiser in dvakrat žlahtni komedijant na Dnevih komedije v Celju. V priloženi fotogaleriji si poglejte nekaj utrinkov iz Borisovega igralskega opusa: