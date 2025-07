Edward Clug na glasbeno podlago Radiohead ustvaril sodobno baletno predstavo

"Slogovno bi lahko opisali današnji večer, za razliko od drugih velikih baletov kot je Faust, ki jih lahko kategoriziramo, če jih primerjamo s prozo. današnji večer je sestavljen iz štirih krajših poezij, ki nagovarjajo preprosto s telesi in situacijami, v katere so postavljeni. Kritiki so ga opisali kot neke vrste ples prihodnosti. Mogoče zaradi tega, ker zahteva neverjetno koncentracijo in sinhronizacijo šestih plesalcev, ki so res fantastični," je za našo ekipo povedal koreograf Edward Clug.

Poletje v Križankah bo tudi letos v znamenju vrhunskih umetniških doživetij, ki na oder 73. Ljubljana Festivala prinašajo izjemna glasbena in plesna imena svetovnega formata. Od sodobnega baleta in strastnega tanga do skrivnostnih odtenkov flamenka in mojstrske fuzije jazza, bluesa ter rocka. Ustvarjalci, ki prestopajo meje žanrov in kultur, bodo s svojo izraznostjo, virtuoznostjo in predanostjo umetnosti navdušili tako ljubitelje glasbe kot plesa. Poletno gledališče in Križevniška cerkev bosta središča glasbeno-plesnega utripa, kjer se bodo tradicija, sodobnost in strast srečale v nepozabnem festivalskem dogajanju.

Baletni večer Cluster prinaša izjemno sodobno koreografsko izkušnjo Edwarda Cluga, enega vodilnih ustvarjalcev sodobnega baleta. V štirih koreografijah – Proof, Bloom, Mutual Comfort in Cluster, ustvarjenih za priznano Nizozemsko plesno gledališče – se skozi gib in telo razkrivajo intimne zgodbe o čustvih, odnosih in bližini. Baletni ansambel SNG Maribor z izjemno tehnično dovršenostjo in čustveno intenzivnostjo vstopa v svet, kjer ples postane vizualna poezija. Glasba Milka Lazarja in skupine Radiohead ustvari močno čustveno zvočno kuliso, ki se popolno prepleta z gibom in še poglobi umetniški izraz tega nepozabnega plesnega večera.