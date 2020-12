Ekipa Denis Avdić Showa je v 28 urah zbrala rekordnih milijon evrov

Radio 1 je skupaj s poslušalci in dm-om zbral neverjetnih 1.037.313,54 evrov! Ob razglasitvi zneska so tekle številne solze sreče, saj se vsi zavedajo, kako težko leto je za nami in kako je bilo letos še bolj pomembno, da pomagamo družinam v stiski. In to je Slovenija storila na najlepši možni način.

Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj, Anja Ramšakin Miha Deželak niso mogli verjeti svojim očem! "Slovenija je svetovni prvak, Slovenija je najboljša na svetu, Slovenija je majhna, a zato toliko bolj srčna, solidarna! Ker otroci pomagajo otrokom in nekoč bomo znani po svetu po tem, da nikomur v državi ne pustimo, da bi bil brez pudinga. Ljudje dajte si čestitat, tudi letos nam je uspelo. Pa sem rekel, da ne bom jokal. Lepe praznike vam želim in eno normalno leto 2021," je vzhičeno dejal Denis.

Po razglasitvi pa so vsi skupaj z glasbenikoma Vojkom Sfiligojem in Sandro Klemm zapeli zimzeleno pesem Dan ljubezni.

Da so 4 prijatelji lažje zdržali 28-ur zaprti v studio, pa so poskrbeli številni znani gosti, ki so jih obiskali in poskrbeli za pravo zabavo. Med njimi so Dejan Zavec, Dejan Vunjak, Peter Poles, Tara Zupančič, Joker out, Luka Basi, Samuel Lucas, Zvita feltna, Eva Boto, Damjan Murko, Sebastian, Klemen Slakonja, Ranko Babić, Avseniki, Vlado Kreslin in številni drugi.