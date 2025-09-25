Svetli način
Ekipa Denis Avdić šova je že od ponedeljka izolirana od sveta

Ljubljana, 25. 09. 2025 21.03 | Posodobljeno pred 47 minutami

Avtor
Alen Podlesnik , E.K.
Marsikdo bi gotovo z odprtimi rokami pozdravil možnost, da za nekaj časa pozabi na čas. Kaj pa, če bi morali brez ure preživeti pet celih dni? Ekipa Denis Avdić šova je že od ponedeljka izolirana v hiši brez oken, telefonov, dostopa do spleta in seveda brez ure, zato jutranji šov začnejo preprosto takrat, ko se jim zdi, da je čas za to.

Radijci so že od ponedeljka popolnoma izolirani od zunanjega sveta. Občasne izhode ima le en član ekipe, ki opravlja dnevne izzive."Tak zanimiv, odštekan eksperiment je. Zdaj se v bistvu šele zavedam, koliko mi pomenijo stvari, kakor sta zrak pa svetloba, take stvari, na katere nikoli ne pomisliš. Absolutno, ljudje, pojdite, če imate možnost, vsak dan ven," je dejal radijec Matic Herceg.

Takšno je medtem življenje radijcev, ki že od ponedeljka niso videli dnevne svetlobe. Stekla oken in vrat hiše so prelepljena, nimajo ure, interneta, telefonov. "Kar se tiče pa življenja brez telefonov ... Jaz sem presenečena nad sabo. Prav razmišljam, da bi potem dobila majhen telefon in z njim živela," je dejala radijka Anja Ramšak. "Mislim, ja, malo ga pogrešam. Malo pogrešam brskanje in nek normalen vir informacij," je povedala radijka Lara Tošić.

in zato, ker prave nimajo, so za začetek četrtkove jutranje oddaje uporabili Mihovo biološko uro. "Smo se budili tako, da je Miha meni rekel, da je šel na stranišče in me vprašal, ali misliš, da je že toliko ura. Deželakov mehur je rekel, vstanimo, pet je, in smo vstali in smo šli. Tako da bomo jutri tudi verjetno nekaj takega naredili in to je to," je dejal radijski voditelj Denis Avdić.

Radio 1 Denis Avdić Izziv Radijci
Boštjan Romih v vlogi komika: novo predstavo navdihnila ljubezen do psov

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrzwta1
25. 09. 2025 21.50
A lok tam ostanejo, plis?
ODGOVORI
0 0
juventina10
25. 09. 2025 21.49
+1
avdič,avdič,če ne bi bil povabljen na poroko,bi zganjal šale teden prej in potem.
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
25. 09. 2025 21.46
+1
A se spet preseravajo.
ODGOVORI
1 0
