Ekipi 24ur.com in SVET na Kanalu A se pridružujeta novinarki Neža Steiner in Taya Damjan

Diplomantka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede in nekdanja raziskovalka pri podatkovno-preiskovalni skupini Ekstravisor Neža Steiner se na spletnem portalu 24ur.com pridružuje ekipi Dejstva in bo tako obogatila redakcijo, ki vsak dan išče strokovna dejstva, ozadja, zgodbe in odgovore na aktualna vprašanja ter raziskuje vsakodnevne teme.

Ob pridružitvi ekipi je izpostavila: ''Želela bi dolgoročno razkrivati dejstva in ozadja zgodb, ki spodbudijo, da se v družbi kaj spremeni na bolje. Novinarske vsebine, ki temeljijo na dejstvih, podatkih in številkah, so mi od nekdaj blizu in menim, da to predstavlja dodano vrednost za novinarstvo in družbo.''

Alenka Marovt, urednica rubrike Dejstva na 24ur.com, je ob tem dejala: ''Neža ima izrazit občutek za podatkovno in preiskovalno novinarstvo, zna slediti dejstvom ter osmišljati zgodbe in jih postaviti v kontekst. Z Nežinim prihodom tako še dodatno krepimo poslanstvo neodvisnega, nepristranskega in pravičnega novinarstva, ki povezuje naše televizijske in spletne informativne redakcije.''

Dnevnoinformativna oddaja Svet na Kanalu A vselej ostaja zvesta svojemu poslanstvu, spremljanju življenja malega človeka in dotikanju aktualnih tem, ki so najpomembnejše za zveste gledalke in gledalce. Taya Damjan vstopa v uredništvo informativne oddaje Svet na Kanalu A in bo pokrivala šport. Pred televizijske zaslone jo žene ljubezen do kamere, ki jo spremlja že od mladih nog.