Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Ekipo Gajinega sveta 3 lahko ponovno ujamete v živo

Ljubljana, 09. 09. 2026 15.04 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Ekipo Gajinega sveta 3 lahko ponovno ujamete v živo

Bi želeli ekipo Gajinega sveta 3 spoznati v živo in se z igralci tudi podružiti? Za to bo kmalu nova priložnost. Film je le 12 dni po prihodu v slovenske kinematografe dosegel pomemben mejnik – ogledalo si ga je že 25.000 gledalcev, s čimer si je prislužil prvo zlato rolo. Filmska ekipa želi uspeh proslaviti prav s tistimi, ki so k njemu pripomogli, zato v soboto, 12. septembra, vabi v ljubljansko Odisejo. Po posebni projekciji in slavnostni podelitvi se bodo obiskovalci lahko družili z igralci, se z njimi fotografirali in dobili njihove podpise.

Le slaba dva tedna po domači premieri v ljubljanskih Križankah ima ekipa filma Gajin svet 3 nov razlog za praznovanje. Tretji del priljubljene slovenske trilogije si je v samo 12 dneh v kinematografih ogledalo 25.000 gledalcev, s čimer si je prislužil svojo prvo zlato rolo. Nagrado bodo ustvarjalcem podelili v soboto, 12. septembra, v ljubljanski Odiseji, po posebni projekciji filma, ki se bo začela ob 16. uri. Praznovanje pa ne bo namenjeno le filmski ekipi. Ustvarjalci želijo pomemben mejnik proslaviti skupaj z gledalci, zato bo po podelitvi sledilo druženje z obiskovalci. Na dogodku bo razširjena filmska ekipa, na čelu z Umo Štader, ki igra Gajo, in Jurijem Zrnecem, ki je stopil v čevlje Alexa.

Veliko zahvalo gledalcem je ob doseženem mejniku namenil tudi režiser Peter Bratuša. "Filme ustvarjam najprej za občinstvo, zato 1. zlata rola v samo 12 dneh pomeni izjemno priznanje celotni ekipi. In zato si želimo proslaviti prvo Zlato rolo prav z vami, ki ste nam z vašimi aplavzi, vzkliki, čestitkami, predvsem pa z vašimi nasmehi namenili najlepšo nagrado. Hvala, hvala, hvala ...!" je sporočil.

Da jim odziv občinstva veliko pomeni, so igralci in ustvarjalci pokazali že v tednih po premieri. Ekipa je film predstavljala na premiernih projekcijah po Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Domžalah, Radovljici, Izoli in Kopru. Kot so sporočili ustvarjalci, so jih še posebej ganile čestitke in spodbudne besede tako mladih kot starejših gledalcev. Prav zato bo sobotna podelitev še ena priložnost, da se ekipa z oboževalci sreča tudi izven filmskega platna. Po podelitvi bodo sledili druženje, fotografiranje in podpisovanje, obiskovalce pa bo pričakala tudi slavnostna torta.

Film je sicer domačo premiero doživel 28. avgusta v ljubljanskih Križankah, kjer se je filmska ekipa že takrat družila z oboževalci. Uma Štader je na premieri priznala, da je na rdeči preprogi kljub izkušnjam še vedno prisotne nekaj nervoze, Iva Krajnc Bagola pa je opisala, kako jo odziv občinstva vedno znova ponese: "Tudi če prideš utrujene volje, se potem to kmalu spremeni."

Preberi še Uma Štader in Jurij Zrnec: Film Gajin svet 3 ima veliko dobrih sporočil

Tretji del zgodbe spremlja zdaj 16-letno Gajo, ki se znajde pred novimi izzivi srednje šole, prvimi ljubeznimi in razočaranji, njen svet pa se povsem obrne na glavo, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo. Na nevarni reševalni misiji mora nato združiti moči z nepričakovanim zaveznikom Alexom. Film poleg akcije in humorja odpira tudi teme medvrstniškega nasilja, družinskih odnosov, prijateljstva, miru in sočutja.

Zlata rola je slovensko filmsko priznanje, ki ga od leta 2001 podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, temelji pa na gledanosti oziroma obisku slovenskih filmov v kinodvoranah.

gajin svet 3 prva zlata rola igralci druženje

20-letna Mariborčanka novi World Top Model Slovenia 2026

24ur.com 'S filmom Dežela junakov se želimo pokloniti vsej Sloveniji'
24ur.com Vrača se filmska dirka leta
Zadovoljna.si V čertek se družimo z igralci serije Skrito v raju
Zadovoljna.si Vrača se filmski maraton, ki velja za najbolj intenzivnega v Sloveniji
24ur.com Junaki Skrito v raju v četrtek prihajajo v Citypark!
24ur.com Ne zamudi edinstvene priložnosti: spoznaj igralce serije Skrito v raju!
Zadovoljna.si Razkrivamo, zakaj se Gaja Filač ni udeležila dogodka
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
"Časi, ko se je kar operiralo raka, so minili": onkološka ginekologinja o tem, kako se danes odloča o zdravljenju
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
moskisvet
Portal
60 so nova 40: Salma Hayek praznuje brez zadržkov
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
dominvrt
Portal
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas
Ful gas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929