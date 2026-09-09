Ekipo Gajinega sveta 3 lahko ponovno ujamete v živo

Le slaba dva tedna po domači premieri v ljubljanskih Križankah ima ekipa filma Gajin svet 3 nov razlog za praznovanje. Tretji del priljubljene slovenske trilogije si je v samo 12 dneh v kinematografih ogledalo 25.000 gledalcev, s čimer si je prislužil svojo prvo zlato rolo. Nagrado bodo ustvarjalcem podelili v soboto, 12. septembra, v ljubljanski Odiseji, po posebni projekciji filma, ki se bo začela ob 16. uri. Praznovanje pa ne bo namenjeno le filmski ekipi. Ustvarjalci želijo pomemben mejnik proslaviti skupaj z gledalci, zato bo po podelitvi sledilo druženje z obiskovalci. Na dogodku bo razširjena filmska ekipa, na čelu z Umo Štader, ki igra Gajo, in Jurijem Zrnecem, ki je stopil v čevlje Alexa.

Veliko zahvalo gledalcem je ob doseženem mejniku namenil tudi režiser Peter Bratuša. "Filme ustvarjam najprej za občinstvo, zato 1. zlata rola v samo 12 dneh pomeni izjemno priznanje celotni ekipi. In zato si želimo proslaviti prvo Zlato rolo prav z vami, ki ste nam z vašimi aplavzi, vzkliki, čestitkami, predvsem pa z vašimi nasmehi namenili najlepšo nagrado. Hvala, hvala, hvala ...!" je sporočil.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. Sandi Fišer

Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. Rožle Kot

Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. Sandi Fišer

Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. mediaspeed

Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. Sandi Fišer

Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. mediaspeed

Filmska ekipa je na premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom. mediaspeed













Da jim odziv občinstva veliko pomeni, so igralci in ustvarjalci pokazali že v tednih po premieri. Ekipa je film predstavljala na premiernih projekcijah po Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Domžalah, Radovljici, Izoli in Kopru. Kot so sporočili ustvarjalci, so jih še posebej ganile čestitke in spodbudne besede tako mladih kot starejših gledalcev. Prav zato bo sobotna podelitev še ena priložnost, da se ekipa z oboževalci sreča tudi izven filmskega platna. Po podelitvi bodo sledili druženje, fotografiranje in podpisovanje, obiskovalce pa bo pričakala tudi slavnostna torta. Film je sicer domačo premiero doživel 28. avgusta v ljubljanskih Križankah, kjer se je filmska ekipa že takrat družila z oboževalci. Uma Štader je na premieri priznala, da je na rdeči preprogi kljub izkušnjam še vedno prisotne nekaj nervoze, Iva Krajnc Bagola pa je opisala, kako jo odziv občinstva vedno znova ponese: "Tudi če prideš utrujene volje, se potem to kmalu spremeni."