Kako učinkovito povezati prostovoljstvo, humanitarnost in nepozaben večdnevni rokerski žur? Odgovor na to imajo organizatorji festivala Gora Rocka, ki se je sinoči ob spremljavi neviht in grmenja – povsem v harmoniji z rokerskimi kitarami – začel na Šentviški planoti. Ker je festival sredi gozdov tudi ekološko usmerjen, se lahko pohvalijo tudi s svojim drevoredom rock zvezd.