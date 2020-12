Ekskluzivni intervju z lastnikom newyorške restavracije, ki sodeluje z Almo Rekić

Da je Alma Rekić potiho, skrito pred očmi javnosti, postala del ekipe nove restavracije Pekarna, ki stoji sredi newyorškega Manhattna (na Upper West Side), smo že poročali. Zdaj pa smo za krajši intervju prosili tudi lastnika restavracije Deana O'Neilla . Prijazna ekipa je v nekaj dneh pomagala s fotomaterialom, s povezavami do člankov, ki so bili objavljeni v različnih ameriških medijih (poleg lokalnih in kulinaričnih medijev je o Pekarni med drugim pisal tudi prestižni New York Times ) in drugim materialom, ki je poznavanje restavracije samo še bolj približalo nam, slovenskim bralcem, ki lahko o potovanju v New York za zdaj lahko samo sanjarimo.

Projekt Pekarna se je začel že pred dvema letoma, ko sem odprl svoj lasten hotel v Sloveniji. Tam je stala 250 let stara pekarna, ki je veljala za eno glavnih pekarn v Ljubljani. In ko sem iskal prostore za nov projekt, sem tu, kjer danes stoji restavracija, opazil pet pečic, vgrajenih v temelj, ki so tam ostale od dneva, ko so zaključili gradnjo te stavbe. Drugi razlog za takšno ime pa je ta, da je tu nekoč v resnici stala pekarna in da je bila pred 100 leti pekarna glavno prehranjevalno središče celotne skupnosti in mesta. Zato je bilo smiselno, da naš kraj, ki je dovolj velik, poimenujemo tako, saj bo lahko zagotovil hrano in vzdušje za oživitev občutka izpred 100 let.

Moja izbira slovenske kulinarike v Pekarni NYC temelji na mojih izkušnjah z izvajanjem različnih projektov v Sloveniji in odkrivanjem vaše izjemne kulture, kulinarike in zgodovine. Ker sem vedel, da česa podobnega v New York Cityju še ni bilo, sem izkoristil edinstveno priložnost, da sem lahko pristne slovenske okuse prenesel tudi v New York – seveda vse s pomočjo Alme Rekić.

Vas gostje sprašujejo, kaj sploh pomeni ime restavracije?

To nas sprašujejo vsak dan!

Kako ste se odločili za sodelovanje z Almo Rekić?

O tem sem veliko razmišljal in tuhtal, koga povabiti k projektu. Želel sem nekoga, ki je odličen pri svojem delu, ter nekoga, ki ima prijetno osebnost. Na koncu sem se odločil, da za pomoč prosim kar Salome, ki sem jo spoznal preko skupnih prijateljev iz New Yorka. Vedel sem, da ima Salome občutek za to, kdo je dober gostitelj in kdo je dober kuhar, saj je tudi sama v kuhinji izjemna. Povedala mi je vse o Almi in mi rekla, naj jo kontaktiram in vprašam, ali bi sodelovala z nami. Ko sva se z Almo končno spoznala, najprej ni bila prepričana, ali bi sodelovala, a ko sem ji zadevo podrobneje razložil, je ugotovila, da je priložnost edinstvena. Ugotovila je, da je zanjo super, če bo lahko imenovana kot ena redkih mojstric slovenskih jedi v New Yorku. Zelo sem si želel, da bi zadeva stala na trdnih tleh in da bi bilo vse tako, kot mora biti – mislim, da je Alma to začutila in da jo je to prepričalo.

Ste že prejeli kakšne odzive Slovencev, ki živijo v New Yorku? Je morda kdo vstopil in navdušeno povedal, da ve, kaj pomeni beseda 'pekarna'?

Veliko ljudi, ne le Slovenci, ampak tudi Rusi, Čehi, Srbi in Hrvati, opazijo ime restavracije. V restavracijo je prišel tudi slovenski vinar, ki me je kontaktiral, ko je slišal za nas, in mi ob prvi priložnosti prinesel nekaj svojega vina. Njegovo vino Pikasi sem ravno pred nekaj dnevi dal na naš meni!